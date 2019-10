Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das angeschlagene makroökonomische Umfeld spiegelte sich in der Berichtswoche vom 30. September bis 4. Oktober 2019 entsprechend negativ an den Aktienbörsen wider, so die Experten von Union Investment.Der MSCI-World-Index habe 2 Prozent an Wert verloren. Beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und dem STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) seien die Verluste in Richtung 3,5 Prozent gegangen. Der britische Aktienmarkt habe mit minus 4,3 Prozent die Verliererliste angeführt. Der DAX sei dabei unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Branchenseitig habe es in Europa die üblichen zyklischen Verdächtigen getroffen. Grundstoffe (minus 6,2 Prozent), Öl&Gas (minus 4,9 Prozent) sowie die Banken (ebenfalls minus 4,9 Prozent) seien die Sektoren mit den größten Abschlägen gewesen. Der Immobilienbereich habe mit minus 0,9 Prozent noch am stabilsten gelegen.Entsprechend der Sektorenentwicklung hätten bei den größten deutschen Unternehmen Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) und die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) mit jeweils 7,5 Prozent am stärksten im Minus gelegen. Die Aktie des Immobilienunternehmens Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) habe mit plus 0,8 Prozent als einziger DAX 30-Wert bis Freitagmittag leicht im Plus notiert. (Ausgabe vom 04.10.2019) (07.10.2019/ac/a/m)