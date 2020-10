Akzo Nobel habe in Q3 beim Umsatz einen Rückgang um 5% auf 2,27 Mrd. EUR verzeichnet. Der bereinigte Kerngewinn habe sich dagegen um 18% auf 353 Mio. EUR verbessert. Wegen der Unwägbarkeiten in Bezug auf die Corona-Pandemie sehe der Vorstand weiter von einer konkreten Prognose ab.



Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson habe in Q3 bei nahezu unveränderten Erlösen das Betriebsergebnis deutlich auf 9,0 (6,5) Mrd. SEK gesteigert und dabei vor allem vom Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in China profitiert. Die Corona-Pandemie habe nach Aussagen von Konzernchef Ekholm bisher nur begrenzte Auswirkungen auf das Geschäft gehabt.



Iberdrola habe in den ersten neun Monaten mehr verdient. Das bereinigte EBITDA habe sich um 3,2% auf 7,56 Mrd. EUR verbessert, der Nettogewinn sei um 4,7% auf 2,68 Mrd. EUR geklettert.



Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) habe in den ersten neun Monaten ein organisches Wachstum von 3,5% verzeichnet, wobei sich das Wachstum in Q3 beschleunigt habe. In absoluten Zahlen sei der Umsatz wegen Bereichsverkäufen und infolge von Währungsverlusten um 9,4% auf 61,9 Mrd. CHF zurückgegangen. Aufgrund der Wachstumsbeschleunigung in Q3 beurteile CEO Schneider die Aussichten für das laufende Jahr optimistischer als bislang.



Der Euro sei auch zur Wochenmitte weiter auf dem Vormarsch gewesen, was aber weniger als Euro-Stärke denn als USD-Schwäche zu verstehen sei.



Die Erwartung steigender US-Vorräte habe die Ölpreise belastet. Der kurzfristige Aufwärtstrend beim Gold sei auch zur Wochenmitte bestätigt worden. (22.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,41%, MDAX -1,90%, TecDAX -1,50%) ging es erneut bergab, so die Analysten der Nord LB.Einige enttäuschende Unternehmenszahlen und negative Analystenkommentare hätten für negative Vorzeichen gesorgt. Der Liebling der Vorwoche, Delivery Hero , habe erneut unter Druck gestanden und sei das Schlusslicht im DAX mit -3,98% gewesen.Das Ringen um Billionen schwere Corona-Hilfen für die US-Wirtschaft bestimme weiter den Ton an der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P-500 -0,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,3%). Trotz der Hoffnung auf eine rasche Einigung hätten sich Anleger angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionen zurückgezogen. Nikkei-225 notiere aktuell leichter bei 23.472,94 Punkten.Nach einer Hacker-Attacke habe die Software AG ( ISIN DE000A2GS401 WKN A2GS40 ) erste Eckdaten zum Geschäft in Q3 präsentiert. Demnach seien die Erlöse auf 180,5 bis 185 (Vorjahr: 224) Mio. EUR gesunken. Beim Auftragseingang solle es ein Plus von 1 bis 4% auf 98,5 bis 101,5 Mio. EUR gegeben haben. Das operative Ergebnis (EBIT) solle bei 20,4 bis 23,9 Mio. EUR liegen. Der Vorstand habe sich zuversichtlich gezeigt, die Jahresziele zu erreichen.