Auch Öl-Multis seien gefragt gewesen. Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) und Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) seien dank festerer Ölpreise 2,3% bzw. 2,7% gestiegen.



Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere fester - aktuell bei 29.280,62 Punkten.



Die Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) habe den Kauf des Lebens- und Schaden-/ Unfallversicherungsgeschäfts sowie des Pensions- und Vermögensverwaltungsgeschäfts der polnischen Tochter des britischen Versicherers Aviva Gruppe bekannt gegeben. Darüber hinaus erwerbe sie jeweils 51% der Anteile an Avivas Bancassurance-Gemeinschaftsunternehmen mit Santander in der Lebens- sowie Schaden-/Unfallversicherung. Nach Angaben der Allianz sei die Transaktion unmittelbar gewinnsteigernd und habe einen Gesamtwert von 2,5 Mrd. EUR. Die Allianz werde damit der fünftgrößte Versicherer in Polen und die Nummer zwei auf dem dortigen Lebensversicherungsmarkt, habe sie mitgeteilt.



Der Euro habe nur temporär von den guten ifo-Geschäftsklimadaten für Deutschland profitieren können. Offensichtlich würden die Investoren die Impfproblematik in Europa stärker als aktuelle Konjunkturdaten gewichten.



Da noch nicht absehbar sei, wann der Frachter im Suezkanal wieder flottgemacht werden könne, hätten die Ölpreise angezogen. Gold sei auch vor dem Wochenende nur wenig verändert gewesen. (29.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, +0,87%) hat sich am Freitag dank eines unerwartet starken ifo-Index wieder knapp an sein Rekordhoch von rund 14.804 Punkten aus der Vorwoche heranbewegt, so die Analysten der Nord LB.Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,87%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,93% gestiegen.Im Leitindex hätten mit dem Lieferdienst Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4), dem Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) und zooplus (ISIN DE0005111702/ WKN 511170) einige Corona-Gewinner zu den gefragtesten Werten gehört. zooplus sei mit dem erneuten Plus in den vergangenen zwei Handelstagen um knapp 23% nach oben geklettert.