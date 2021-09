Ein enttäuschender Geschäftsausblick für die zweite Jahreshälfte habe Zoom mit -16,7% den größten Kurssturz des Jahres beschert.



Der Nikkei-225 notiere freundlich bei aktuell 28.435,16 Punkten.



Bertelsmann sei gut in das Jahr gestartet und erhöhe seine Ziele. Der Umsatz des Medien- und Dienstleistungskonzerns sei im ersten Halbjahr um 10,7% auf 8,7 Mrd. EUR gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe dabei auf 1,4 (1,0) Mrd. EUR zugelegt. "Insbesondere unsere drei großen Ertragssäulen, die RTL Group, Penguin Random House und Arvato, haben deutlich zugelegt", habe Bertelsmann-Chef Rabe gesagt. Für das Gesamtjahr gehe das Unternehmen von einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf aus und rechne mit einem Ergebnis von knapp 2 Mrd. EUR.



Die Lufthansa habe eine positive Bilanz für den Sommer gezogen. Die Airline-Gruppe sei bei 50% des Passagiervolumens im Vorkrisenjahr 2019 angekommen, so Lufthansa-Chef Spohr. Bei diesem Niveau habe das Unternehmen Mittelzuflüsse erwirtschafte, was vor der Krise nicht vorstellbar gewesen sei. Das liege aber vor allem an den drastischen Kostensenkungen und weniger an der Geschäftsentwicklung. Im Gesamtjahr werde wie angepeilt ein Flugangebot von 40% des Vorkrisenniveaus erreicht. Von Rekord zu Rekord eile unterdessen die Frachtsparte Lufthansa Cargo, die in diesem Jahr die Marke von 1 Mrd. EUR beim Betriebsergebnis knacken werde, habe es gehießen.



Das Wachstum des US-Videodienstes Zoom habe sich in Q2 abgeschwächt. Der Umsatz habe sich zwar um 54% auf 1,02 Mrd. USD verbessert, habe aber nicht mehr an die dreistelligen Wachstumszahlen von Beginn der Corona-Krise herangereicht. Der Gewinn sei auf 316,9 (185,7) Mio. USD gestiegen. Für das laufende Quartal stelle Zoom ein Wachstum von rund 30% in Aussicht.



Erfreuliche Konjunkturdaten aus der EU hätten dem Euro Auftrieb verliehen.



Das für die Wochenmitte geplante Treffen der OPEC+-Staaten habe die Ölpreise ein wenig ihre Verluste reduzieren lassen. Gold sei weiterhin auf Konsolidierungskurs. (01.09.2021/ac/a/m)







