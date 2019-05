Der Nikkei-225 notiere vor dem Wochenende akt. etwas leichter bei 21.055 Punkten.



CTS Eventim sei in Q1 gewachsen. Der Umsatz sei um 3% auf 282,7 Mio. EUR gestiegen, das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um 3,1% auf 57,1 Mio. EUR erhöht. Der Ticket-Vermarkter und Showveranstalter sei allerdings nicht so stark gewachsen, wie er selbst erwartet habe. In Q2 habe sich bislang das Umsatzwachstum, insbesondere im Ticketing, wieder beschleunigt, habe CEO Schulenberg gesagt.



Bei Pfeiffer Vacuum zeige sich die Auftragslage auch im zweiten Quartal verhalten. Deshalb werde der Vakuumpumpenhersteller bei den Jahreszielen vorsichtiger und weite die Bandbreite für den angepeilten Umsatz und die EBIT-Marge nach unten aus. Pfeiffer erwarte nun Erlöse zwischen 640 und 680 Mio. EUR und eine EBIT-Marge zwischen 12 und 15%. Trotz der aktuellen Schwäche seien die Mittelfristziele (weiteres Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge von über 20%) bestätigt worden.



Die schwächeren deutschen Konjunkturdaten und politische Unsicherheiten hätten den Euro im europäischen Handel zunächst in Richtung 1,11 USD fallen lassen; im US-Handel am Abend wieder befestigt.



Die überraschend stark gestiegenen Lagerbestände der USA und die Sorgen wegen negativer Auswirkungen des Handelsstreits hätten zu deutlichen Verlusten beim Ölpreis geführt. Der Goldpreis habe von der anhaltenden Unsicherheit profitiert und seine Tiefstkurse erst einmal hinter sich gelassen. (24.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine weitere Eintrübung der Wirtschaftsstimmung in Deutschland schreckte die Anleger und sorgte für einen deutlichen Kursrückgang am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,78%, MDAX -1,81%, TecDAX -2,46%), so die Analysten der Nord LB. Vonovia (+0,91%) und Beiersdorf (+0,84%) hätten dem Trend getrotzt. Für alle anderen Werte im DAX sei es bergab gegangen. Daimler (-6,35%) sei wegen des Dividendenabschlags am Ende des Leitindex zu finden gewesen. Deutsche Bank habe zeitweise auf dem niedrigsten jemals erreichten Stand notiert; am Ende immer noch -2,04%.Die immer stärker schwindende Hoffnung auf eine Lösung im Handelskonflikt habe an der Wall Street ( Dow Jones -1,11%, S&P-500 -1,19%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,58%) für Unwohlsein gesorgt. Der deutlich schwächere Ölpreis habe Werte aus der Branche unter Druck gebracht: Exxon -2,34%, Chevron -2,24%.