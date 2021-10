Der Immobilien-Investor Adler Group (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78) wolle sich von einem Fünftel seines Wohnungsbestandes trennen und habe hierzu eine Absichtserklärung mit der LEG Immobilien (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111) unterzeichnet. Es sollten 15.350 Wohnungen und 186 Gewerbeeinheiten im Wert von 1,485 Mrd. EUR an den Konkurrenten verkauft werden, wie beide Unternehmen mitgeteilt hätten. Der Verkaufspreis werde aber etwas niedriger sein, da Adler u.a. aus steuerlichen Gründen 10,1% der Anteile an den Wohnungsgesellschaften behalte.



Adler setze damit zumindest teilweise seine Ankündigung um, sich von einem großen Teil seines Bestandes von 70.000 Wohnungen zu trennen, um den milliardenschweren Schuldenberg abzubauen. Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt einer Due Diligence Prüfung seitens LEG, des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen sowie behördlicher Zustimmungen und solle bis Ende 2021 erfolgen, habe es geheißen.



Der britische Online-Modehändler Asos (ISIN GB0030927254/ WKN 912703) habe im Ende August abgeschlossenen Geschäftsjahr bei einem Umsatz von 3.910,5 (3.263,5) Mio. GBP den bereinigten operativen Gewinn (adjusted EBITDA) um 23% auf 343,7 Mio. GBP gesteigert. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe sich um 36% auf 193,6 Mio. GBP erhöht. Für das laufende Jahr 2021/2022 habe Asos vor einem Gewinnrückgang von mehr als 40% gewarnt und dies mit höheren Logistikkosten und Problemen bei Zulieferungen begründet.



In einem impulslosen Handel habe der Euro etwas leichter tendiert. Von der Konjunkturseite seien am Berichtstag keine nennenswerten Daten gekommen.



Am Ölmarkt habe die Rally auch zum Wochenstart angehalten. Noch immer bleibe die Versorgungslage am Energiemarkt angespannt. Brent-Öl habe seit Beginn des jüngsten Aufschwungs rund 10 USD zugelegt, bei der US-Sorte WTI seien es 9 USD gewesen. Gold habe sich nun schon den 7. Tag in Folge seitwärts bewegt. (12.10.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt fanden zum Wochenauftakt in einem impulsarmen Handel keine klare Richtung, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,05% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,32% gesunken. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,38% gestiegen. Automobilwerte seien ein weiteres Mal gesucht gewesen. So hätten Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) an der DAX-Spitze 2,88% gewonnen, BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) seien um 2,23% gestiegen.Die US-Börsen seien mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Vor allem die hohen Ölpreise hätten die Anlegerstimmung belastet. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,72%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,69% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,64% gefallen.