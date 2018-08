Der Nikkei 225 notiere mit 22.865 Punkten kaum verändert.



Der Ingenieurdienstleister Bertrandt habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 zugelegt und damit die eigenen Erwartungen erreicht. Die Gesamtleistung sei um 2,3% auf 752,6 Mio. EUR gestiegen. Das EBIT habe sich um 23,9% auf 49,4 Mio. EUR verbessert. Das Ergebnis nach Steuern habe bei 32,1 (27,8) Mio. EUR gelegen.



Bei der RTL Group seien sowohl Umsatz als auch Ergebnis in Q2 gewachsen. Vor allem das Digital- und das Produktionsgeschäft hätten für 3,6% höhere Erlöse von 1,63 Mrd. EUR gesorgt. Das ber. EBITDA sei um 4,7% auf 379 Mio. EUR gestiegen, was vor allem auf gute Geschäfte bei RTL Nederland und der franz. Groupe M6 zurückzuführen gewesen sei. Das Nettoergebnis habe 207 (183) Mio. EUR erreicht. Der Gesamtjahresausblick sei bestätigt worden.



Der Eurokurs habe am Nachmittag von nur erwartungsgemäß ausgefallenen US-Konjunkturdaten profitiert und eine zwischenzeitliche leichte Schwäche wettgemacht.



Überraschend deutlich gefallene Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche hätten bei den Ölpreisen für steigende Notierungen gesorgt. Der Goldpreis habe sich wieder leicht erholen können. Das am Montag erreichte Zwischenhoch bei 1.211 USD liege aber noch rund 5 USD entfernt. (30.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Indices ( DAX +0,27%, MDAX +0,29%, TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 +0,45%) am Donnerstag nur leicht zulegen können, so die Analysten der Nord LB.Trotz meist erfreulicher US-Konjunkturdaten und einer freundlichen Wall Street-Eröffnung hätten sich die Anleger weitgehend zurückgehalten. Ein positiver Analystenkommentar habe bei FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) für ein Plus von 2,38% gesorgt, was für den Platz an der Sonne im DAX ausgereicht habe. Covestro hätten mit einem Abschlag von 2,02% die rote Laterne im Leitindex getragen.Der amerikanische Aktienmarkt ( Dow Jones +0,23%, S&P-500 +0,57%, Nasdaq +0,99%) habe von der Hoffnung auf eine Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen Kanada und USA sowie von Kursgewinnen bei Tech-Werten profitiert. Hochstufung bei Amazon sorge für Kursplus von 3,38%. Microsoft sei an der Dow-Spitze (+1,60%) gewesen, Apple dahinter (+1,48%).