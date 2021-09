Der Dow Jones sei um +0,37%, der S&P 500 um +0,28% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,14% geklettert.



Der Nikkei-225 steige aktuell um 1,86% auf 29.076 Punkte.



Daimler-Chef Källenius gehe davon aus, dass aufgrund des Chipmangels die Verkäufe von Mercedes-Benz bis Ende September deutlich niedriger ausfallen würden als geplant. "Mit den Werkschließungen bei Halbleiterlieferanten in Malaysia und anderswo ist die Herausforderung nun noch größer geworden, sodass unser Absatz in Q3 voraussichtlich spürbar unter dem aus Q2 liegen wird", habe er gesagt. Der schrumpfende Absatz solle sich aber nicht in gleichem Maße auf den Gewinn auswirken, habe es geheißen.



Die Euroland-Erzeugerpreisdaten hätten beim Euro für etwas Auftrieb gesorgt.



Ein schwächerer USD und die allgemein freundlichere Aktienmarktstimmung hätten die Ölpreise nach oben gezogen. Die Kursveränderungen bei Gold hätten sich in engen Grenzen gehalten. (03.09.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine großen Sprünge gewagt, so die Analysten der Nord LB.Dennoch habe es bei den großen Indices für ein leichtes Plus gereicht. Der DAX sei um +0,10%, der MDAX um +0,26% und der TecDAX um +0,39% gestiegen. Positive Analystenäußerungen hätten bei Covestro an der DAX-Spitze für ein deutliches Plus von 3,30% gesorgt.US-Anleger würden weiter gespannt auf die am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden offiziellen Arbeitsmarktdaten warten, die die weitere Vorgehensweise der FED beeinflussen könnten. Dennoch seien die Indices an der Wall Street leicht positiv aus dem Handel gegangen.