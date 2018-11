Wirecard erwarte für 2019 ein deutliches Gewinnwachstum und rechne im kommenden Jahr mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) zwischen 740 u. 800 (2018e: 550 bis 570) Mio. EUR.



Porsche (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003) habe von Januar bis September beim Konzernergebnis deutlich zugelegt und 2,67 Mrd. EUR (+25%) verdient. Für das Gesamtjahr erwarte Porsche einen Nettogewinn zwischen 2,5 und 3,5 Mrd. EUR.



Produktionsausfälle und höhere Logistikkosten würden dem Kunststoffhersteller Covestro stärker zusetzen als zuletzt erwartet. Covestro habe daher seine Jahresziele kassiert und rechne nun nicht mehr mit einer Steigerung des operativen Gewinns in 2018, sondern mit einem leichten Rückgang.



Der Euro habe am Berichtstag einmal mehr unter der Verschuldungsproblematik Italiens gelitten und sei unter 1,14 USD gerutscht.



Ölpreise im Rausch der Tiefe: Der Markt scheine sehr gut versorgt zu sein, eine Produktionskürzung wichtiger Förderländer scheine nötig. Somit habe das Minus beim schwarzen Gold gestern nicht wirklich überrascht. Überraschender sei dafür der kräftige Rutsch nach unten gewesen. Die allgemein trübe Stimmung an den Aktienbörsen habe auch vor den Ölnotierungen nicht halt gemacht. Der Goldpreis habe unbeeindruckt von der Marktnervosität nahezu unverändert geschlossen. (21.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -1,6%, MDAX -1,7%, TecDAX -1,8%) litt unter schwachen Vorgaben der Wall Street, den Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum, und auch das Gerangel um den italienischen Staatshaushalt strahlt weiterhin negativ bis auf das deutsche Börsenparkett herüber, so die Analysten der Nord LB.Der Blick auf die brenzlig werdende Charttechnik verstärke die Sorgenfalten. Die rote Laterne im DAX habe Covestro mit -15,6% gehalten. Bei den Marktteilnehmern an der Wall Street ( Dow Jones -2,2%, S&P-500 -1,8%, Nasdaq -1,7%) habe gestern keine positive Stimmung aufkommen wollen. Enttäuschende Quartalszahlen (besonders die der Einzelhandelswerte), Fragezeichen bezogen auf ein starkes Weihnachtsgeschäft und der weiterhin offene Handelsstreit mit China hätten die Kurse tief ins Minus gedrückt.Der Nikkei-225 notiere leicht schwächer bei 21.507,54 Punkten. BASF gebe sich eine neue Strategie und setze weiter auf organisches Wachstum. CEO Brudermüller wolle dabei vor allem in Asien und mit neuen Produkten zulegen. Auch die Ausrichtung auf Kunden solle mit maßgeschneiderten Angeboten verbessert werden.