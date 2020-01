Der Nikkei 225 notiere freundlicher bei 23.379 Punkten (+0,71%).



Eine deutliche Steigerung des Cloud-Geschäfts habe bei SAP das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Betriebsergebnis im vergangenen Jahr um 11% auf 8,211 Mrd. EUR anziehen lassen. Die Erlöse hätten sich 2019 währungsbereinigt um 9% auf 27,634 Mrd. EUR erhöht. Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Wachstumstreiber sei erneut das Cloudgeschäft gewesen, das um 35% auf 7,014 Mrd. EUR gestiegen sei. Akquisitionsbedingte Aufwendungen und Kosten für ein Restrukturierungsprogramm hätten für einen Rückgang des Nettoergebnisses auf IFRS-Basis um 17% auf 3,387 Mrd. EUR gesorgt.



Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) habe 2019 erneut einen Umsatz- und Ergebnisanstieg verzeichnet. Bei einem bereinigten Umsatzplus von 14,8% auf 1,827 Mrd. EUR habe sich das Jahresergebnis des Laborausrüsters nach vorläufigen Zahlen auf 209,3 Mio. EUR (+19,2%) erhöht. Das EBITDA sei um 22,4% auf 495,8 Mio. EUR geklettert. Sartorius plane, den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2020 auf Basis konstanter Wechselkurse um 10% bis 13% zu steigern.



Bei Pfizer sei der Umsatz in Q4 um 9% auf 12,69 Mrd. USD zurückgegangen, der Nettoverlust sei auf 337 (-394) Mio. USD gesunken. Bereinigt um Sonderposten habe der Konzern einen Gewinn von 3,1 (3,75) Mrd. USD erzielt. Pfizer leide unter einem zunehmenden Wettbewerbsdruck durch günstigere Generikaprodukte.



Der Kurs des Euro habe sich im Handelsverlauf zunächst abgeschwächt und dabei die Marke von 1,10 USD ins Visier genommen, ohne sie nach unten zu durchbrechen. Am Ende habe die Gemeinschaftswährung behauptet tendiert.



Die Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus habe die Ölmärkte zunächst weiter belastet. Zu stärkeren Rückgängen sei es allerdings am Berichtstag nicht mehr gekommen. Gold habe nach vier positiven Tagen gestern deutlich im Minus notiert. (29.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,90%, MDAX +0,79%, TecDAX +0,56%) haben nach schwächerer Eröffnung im Handelsverlauf zugelegt und dabei die Unsicherheiten bezüglich des Coronavirus hinter sich gelassen, so die Analysten der Nord LB. SAP-Aktien seien mit einem Minus von 2,14% DAX-Schlusslicht gewesen. Die Geschäftszahlen hätten wohl nicht alle Erwartungen erfüllt. Continental (+3,97%) hätten dagegen an der Spitze des Leitindex gestanden. Eine Übernahme bei Automobilzulieferern in den USA habe hier für Schwung gesorgt. Berichte über ein 17 Mrd. EUR schweres Angebot von Kone für die Aufzugssparte von thyssenkrupp hätten die Aktien um 5,29% steigen lassen.Positiv aufgenommene Konjunkturdaten und Äußerungen der Weltgesundheitsorganisation, wonach man zuversichtlich sei, dass Peking die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle bekomme, hätten die Anleger an den US-Börsen ( Dow Jones +0,66%, S&P 500 +1,01%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,43%) wieder optimistischer werden lassen. Pfizer habe nach Quartalszahlen 5,03% verloren, 3M habe beim Gewinnausblick enttäuscht, die Aktien seien mit einem Abschlag von 5,72% am Dow-Ende gelandet. Apple seien an der Dow-Spitze vor Bekanntgabe der Zahlen um 2,83% gestiegen.