Darüber hinaus seien Anleger auf der Suche nach Rendite immer stärker ins Risiko gedrängt worden. Klassische Bondinvestoren hätten dazu defensive Titel gewählt. Hierzu würden Papiere von Lebensmittel- und Pharmaherstellern gehören, da deren Umsatz auch in Krisenzeiten kaum schwanke. Wachstumssorgen würden sich in diesen Sektoren demnach weniger stark bemerkbar machen, würden aber umso stärker auf Bankaktien lasten.



In den letzten Handelstagen habe sich diese Bewegung nun mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit umgekehrt. Diskussionen um mögliche fiskalpolitische Maßnahmen (Konjunkturpakete, Steuersenkungen usw.), die Annäherung im Handelsstreit und besser als befürchtete Konjunkturdaten hätten zu einem Renditeanstieg geführt. In den USA sei die Rendite der zehnjährigen Schatzanweisungen innerhalb von fünf Tagen von 1,55 Prozent auf 1,80 Prozent angestiegen. Auf der Rentenseite hätten Anleger daher Gewinne mitgenommen und den defensiven Aktientiteln den Rücken zugekehrt.



Gleichzeitig seien sie bei Banktiteln eingestiegen. Gemessen an den Untersektoren des europäischen STOXX 600-Index hätten Lebensmittelproduzenten und Werte aus dem Gesundheitswesen auf Wochensicht jeweils rund 2,5 Prozent an Wert verloren. Bankaktien hätten hingegen mehr als sechs Prozent zugelegt. Auch in den USA sei das gleiche Muster zu beobachten gewesen. Gemessen am S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten die defensiven Immobilienaktien mit einem Verlust von zwei Prozent das Schlusslicht bildet. Bankaktien und Titel aus der Industrie würden auch dort die Gewinnerliste anführen. (Ausgabe vom 13.09.2019) (16.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen gab es eine sehr auffällige und fast schon einseitige Positionierung an den internationalen Aktienmärkten, so die Experten von Union Investment.Im Zuge der immer niedrigeren Renditen auf der Rentenseite habe es klare Sektorfavoriten gegeben. Wachstumstiteln (Growth) sei der klare Vorzug vor werthaltigen Aktien (Value) gegeben worden. Zu den Value-Titeln würden vor allem Bankaktien zählen, deren Ertragsaussichten sich mit den negativen Renditen und einer immer flacher werdenden Zinsstrukturkurve stark verschlechtert hätten. Erträge aus der Fristentransformation (Geld kurzfristig zu niedrigen Sätzen aufnehmen und dann langfristig zu höheren Zinsen ausgeben) seien ebenso rückläufig gewesen.