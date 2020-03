Die japanische Börse habe nicht an die positive Entwicklung der US-Börsen anschließen können und nachgegeben: Der Nikkei-225 notiere bei 21.083 Punkten.



Die Lufthansa streiche weitere Flüge: Zum chinesischen Festland habe die Airline alle Flüge bis 24.04. gestrichen. Auch die iranische Hauptstadt Teheran werde bis zum 30.04. nicht angeflogen. Zudem gebe es Einschränkungen nach Hongkong und Seoul bis 24. April. Wegen der sinkenden Nachfrage würden u.a. auch Flüge nach Italien ausgedünnt. Die zu erwartende Ergebnisbelastung sei derzeit noch nicht abschätzbar, habe die Lufthansa mitgeteilt.



Rheinmetall sei 2019 weiter gewachsen: Die Erlöse seien um 1,7% auf 6,255 Mrd. EUR gestiegen, das op. Ergebnis (EBIT) habe sich um 2,9% auf 505 Mio. EUR verbessert. Besonders im Rüstungsbereich sei es deutlich nach oben gegangen, während der Bereich Automotive die schwache Autokonjunktur zu spüren bekommen habe.



Das Signal, geldpolitisch unterstützend handeln zu wollen durch FED-Chef Powell, und unerwartet starke Konjunkturdaten aus dem Euro-Raum hätten den Euro am Montag unterstützt.



Öl habe sich ein wenig von den Verlusten der Vorwoche erholen und freundlich schließen können. Dass die Notenbanken der Wirtschaft zu Hilfe eilen könnten, habe den Akteuren am Ölmarkt Zuversicht gegeben. Gold habe nach dem Absturz vom Freitag höhere Notierungen verzeichnet. (03.03.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach mehreren Aussagen hochrangiger Notenbanker, die aufgrund des Coronavirus Handlungsbereitschaft signalisierten, konnte sich der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,27%, MDAX -0,07%, TecDAX +0,31%) zum Wochenstart - bei allerdings großer Schwankungsbreite - stabilisieren, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten wegen der Coronakrise ein höheres Kreditausfallrisiko ausgemacht, was die Banken gen Süden geschickt habe: Deutsche Bank -3,96%, Commerzbank -4,05%. Lufthansa seien erneut abgestürzt und hätten 6,50% tiefer geschlossen.Die Hoffnung auf koordinierte Unterstützung durch die Notenbanken habe der Wall Street ( Dow Jones +5,09%, S&P 500 +4,60%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +4,49%) hohe Kursaufschlägen beschert. Apple sei nach einer Hochstufung mit +9,31% an der Dow-Spitze zu finden gewesen.