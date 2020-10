Henkel (ISIN DE0006048432 / WKN 604843) habe nach vorläufigen Daten das dritte Quartal mit einem organischen Umsatzplus von 3,9% abgeschlossen. Damit ergebe sich für den bisherigen Jahresverlauf ein nur noch um 2,1% rückläufiger Umsatz auf 14,5 Mrd. EUR. Für das Gesamtjahr rechne der Konsumgüterkonzern nun mit einem Rückgang der Erlöse um 1 bis 2%.



Im Preisstreit mit Telefónica Deutschland habe 1&1 Drillisch nach eigenen Angaben einen Etappensieg errungen. Ein neuer Schiedsgutachten-Entwurf komme zu dem Ergebnis, dass die von Telefónica im Dezember 2018 geltend gemachte Preiserhöhung im geprüften Zeitraum (2016 bis 2020) in voller Höhe unberechtigt sei, habe der Mobilfunk-Anbieter mitgeteilt. Dementsprechend führe die Preiserhöhung aus Dezember 2018 nicht zu einer Zahlungsverpflichtung von 1&1 Drillisch. Die Parteien könnten zu den Rechtsausführungen des neuen Gutachtenentwurfs Stellung nehmen.



Nach einem starken dritten Quartal habe der Modeversand Zalando seine Jahresprognose angehoben. Die Erlöse sollten im Gesamtjahr 2020 um 20 bis 22% (bisher: 15 bis 20%) steigen. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) solle 375 bis 425 (bisher: 250 bis 300) Mio. EUR erreichen. In Q3 sei der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 1,83 bis 1,87 Mrd. EUR (+20 bis +23%) gestiegen und das bereinigte EBIT sei 100 bis 130 (6,3) Mio. EUR in die Höhe geschossen. Zalando habe insbesondere von der konsequenten und sehr erfolgreichen Umsetzung der Plattformstrategie sowie von der durch die Corona Pandemie beschleunigten Verlagerung der Kundennachfrage hin zu digitalen Angeboten profitiert. Zudem hätten sich eine anhaltend geringere Retourenquote sowie substantielle Einmaleffekte durch die Auflösung von Sonderabschreibungen auf den Warenbestand positiv bemerkbar gemacht.



Der Euro habe am Berichtstag von den Industrieproduktionsdaten aus Italien und Frankreich profitiert.



Nach mehreren Tagen mit steigenden Notierungen seien die Ölpreise vor dem Wochenende zurückgegangen. Die Faktoren, die die Preise zuletzt getrieben hätten (teilweiser Förderstopp wegen des Wirbelsturms Delta im Golf von Mexiko, Ölarbeiter-Streik in Norwegen), scheinen weitgehend eingepreist. Der Goldpreis habe die psychologisch wichtige Marke von 1.900 USD wieder hinter sich gelassen und dabei auch den kurzfristigen Abwärtstrend - zumindest temporär - nach oben verlassen. (12.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,07%, MDAX +0,60%, TecDAX +1,19%) wechselte zwar am Freitag die Vorzeichen, konnte sich aber mit einem leichten Plus aus einer insgesamt erfreulich verlaufenen Börsenwoche verabschieden, so die Analysten der Nord LB. BASF habe mit einem negativen Geschäftsausblick überrascht und als DAX-Schlusslicht mit 4% im Minus geschlossen.Die Hoffnung auf Hilfen für die von der Corona-Krise gebeutelte US-Wirtschaft habe Anleger an den US-Börsen ( Dow Jones +0,57%, S&P-500 +0,88%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,39%) zugreifen lassen. Nikkei-225 starte leichter in die Woche, aktuell bei 23.555,57 Punkten.