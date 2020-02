Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) reagiere mit einem Sparpaket auf die Flugausfälle wegen des Coronavirus. U. a. würden alle für die Kranich-Airline geplanten Neueinstellungen nochmals überprüft, ausgesetzt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Darüber hinaus biete Lufthansa ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab sofort unbezahlten Urlaub an. Zudem sei eine Ausweitung der tariflichen Teilzeitangebote in Prüfung, habe das Unternehmen mitgeteilt. In den administrativen Bereichen kürze die Kernmarke Lufthansa das Projekt-Volumen um 10%, das Sachkostenbudget um 20%, habe es weiter geheißen. Die Lufthansa-Gruppe habe bis zum Ende des Winterflugplans Ende März alle Passagierflüge nach Festland-China ausgesetzt. Rein rechnerisch stünden 13 Flugzeuge der Lufthansa-Gruppe am Boden, habe die Airline mitgeteilt.



Die Aareal Bank habe 2019 nach vorläufigen Zahlen ein Betriebsergebnis von 248 (Vorjahreswert bereinigt: 261) Mio. EUR erzielt und damit die eigenen Prognosen erfüllt. Im laufenden Jahr strebe das Institut ein Ergebnis an, welches sich in der Größenordnung des Vorjahres bewegen solle. Die Bank rechne mit anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, zudem bleibe der Wettbewerb herausfordernd, habe es geheißen.



Danone habe 2019 die Erlöse um 2,6% auf 25,29 Mrd. EUR gesteigert, der operative Gewinn sei um 8% auf 3,846 Mrd. EUR gestiegen. Angesichts des grassierenden Coronavirus in China werde der Lebensmittelkonzern für 2020 vorsichtiger und erwarte z.B. in Q1 Umsatzeinbußen von 100 Mio. EUR. Der flächenbereinigte Umsatz solle 2020 nur noch um 2 bis 4% (bisher: 4 bis 5%) steigen.



Der Bergbaukonzern Rio Tinto habe im abgelaufenen Jahr von gestiegenen Eisenerzpreisen profitiert und so das bereinigte Ergebnis um 18% auf 10,37 Mrd. USD erhöhen können. Die Erlöse hätten mit 43,2 Mrd. USD über dem Vorjahr (40,52) Mrd. USD gelegen.



Dem Euro sei es gelungen, seine Kursgewinne über den Tag zu retten und im späten Handel sogar auszubauen.



Keine Stabilisierung sei bei den Ölpreisen erkennbar. Auch gestern seien die Preise weiter abgesackt. Aktuell werde eine weitere Kürzung der Fördermenge zur Stützung der Preise diskutiert. In der kommenden Woche würden sich dazu die Staaten der OPEC+ treffen, um der Frage nachzugehen. Gold habe gestern eine Verschnaufpause eingelegt. Der Handel habe in einer engen Range stattgefunden und sei wenig verändert beendet worden. (27.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Von den Gewinnen im DAX seit Oktober letzten Jahres ist nicht mehr viel übrig, so die Analysten der Nord LB.Immerhin sei es dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,12%, MDAX -0,69%, TecDAX -0,28%) gelungen, sich gestern nach den kräftigen Verlusten der letzten zwei Tage etwas zu stabilisieren. Die Indices seien dennoch gesunken.Begehrt gewesen seien v.a. die in den vergangenen Tagen besonders gebeutelten Automobilwerte. So sei z.B. Daimler 1,7% nach oben geklettert, Conti ( ISIN DE0005439004 WKN 543900 ) sei um 1,6% gestiegen. Dow Jones -0,5%, S&P 500 -0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%) hätten zur Wochenmitte eine regelrechte Berg- und Talfahrt erlebt. Vor allem im späten Geschäft habe wieder die Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie dominiert. Im Bundesstaat New York seien 83 Personen unter Beobachtung gestellt worden, die China besucht hätten und möglicherweise in Kontakt mit dem Coronavirus gekommen seien. Die Börsen hätten am Ende uneinheitlich geschlossen.Der Nikkei 225 notiere sehr schwach: 21.948,23 Punkte (-2%).