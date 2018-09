Der kanadische Goldminen-Konzern Barrick Gold übernehme das in Afrika tätige Unternehmen Randgold Resources, wie beide Unternehmen mitgeteilt hätten. Der neue Konzern werde einen Marktwert von 18,3 Mrd. USD haben, habe Randgold erklärt.



Thomas Cook (ISIN GB00B1VYCH82 / WKN A0MR3W) habe die Ergebnisprognose für das im September zu Ende gehende Geschäftsjahr nach unten korrigiert und dies mit dem geänderten Kundenverhalten wegen des heißen Sommers begründet. Statt des geplanten leichten Zuwachses rechne der Reiseveranstalter nun mit einem Rückgang des EBIT auf ca. 280 (bisher: 323 bis 355; Vorjahr: 330) Mio. GBP.



Der US-Kabelriese Comcast habe die Bieterschlacht um den britischen Pay-TV-Sender Sky für sich entschieden. Wie die britische Übernahmebehörde mitgeteilt habe, habe Comcast bei einer Versteigerung 29,7 Mrd. GBP für Sky geboten.



Der Euro sei zwischenzeitlich über 1,18 USD gestiegen und habe dabei von der Einschätzung Draghis zum Preisauftrieb im Euro-Raum profitiert. Am Ende seien die Gewinne wieder verloren gegangen und die Gemeinschaftswährung habe auf Vortagesniveau geendet.



Trumps Forderung nach einem niedrigeren Ölpreis sei bei der OPEC auf taube Ohren gestoßen. Die jüngste Entscheidung der Erdöl-Exporteure, die Produktion vorerst nicht zu steigern, habe sowohl Brent als auch WTI deutlich anziehen lassen. Der Goldpreis habe sich weitgehend stabil präsentiert. (25.09.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer zunächst nur leichten Abschwächung haben die deutschen Aktienindices ( DAX -0,64%, MDAX -0,90%, TecDAX -0,33%) am Montagnachmittag auf Aussagen von EZB-Chef Draghi deutlich negativ reagiert, so die Analysten der Nord LB.Draghi habe in der Euro-Zone einen Preisauftrieb durch höhere Löhne registriert. Die jüngst wieder gefragteren Automobiltitel seien am Montag auf den letzten Plätzen im DAX zu finden gewesen ( BMW -2,65%, Daimler -2,57%). Neben dem steigenden Euro habe bei BMW zudem ein kritischer Analystenkommentar belastet. Wirecard habe den ersten Tag im Leitindex auf dem Platz an der Sonne beendet und 2,33% hinzugewonnen.Die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones -0,68%, S&P-500 -0,35%, Nasdaq +0,08%) seien am Montag meist gesunken. Neben den nun gültigen neuen Zöllen hätten Meldungen über einen angeblichen Rücktritt des stellv. US-Justizministers belastet. Comcast habe nach Übernahme von Sky um 5,99% niedriger notiert, Exxon (+1,68%) und Chevron (+1,23%) nach deutlichem Rohölpreisanstieg fester. Barrick sei nach Übernahme von Randgold um 5,44% gestiegen. Nikkei-225 notiere aktuell kaum verändert bei 23.899 Punkten (+0,12%).