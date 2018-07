Ein überraschend starkes Wachstum melde der US-Softwareriese Microsoft: Der Nettogewinn von 8,87 Mrd. USD (+10%) und ein Umsatz im letzten Quartal von 30,1 Mrd. USD (+17,5%) würden auf dem boomenden Cloud-Geschäft basieren.



Obgleich der Umsatz bei General Electric auf über 30 Mrd. USD gestiegen sei (+3%), habe das Unternehmen in Q2 33% weniger Gewinn gemacht - von 1,02 Mrd. auf 669 Mio. USD. Ursache für die Einbußen liege im Geschäft mit traditioneller Kraftwerkstechnik und Erneuerbaren Energien.



Die US-Börsenaufsicht habe wegen Regelverstößen zwei Töchter der Deutschen Bank mit einer Strafe von 75 Mio.USD belegt.



Nach dem Vorwurf Trumps, China, EU und andere Staaten würden ihre Währungen und Leitzinsen gesetzeswidrig manipulieren, gerate der Dollar unter Druck und US-Exporte würden wieder erschwinglicher. Derweil sei der Euro auf über 1,17 USD gestiegen.



Die Ölpreise seien wieder leicht angestiegen, hätten aber die 72 USD (bei Brent) bzw. 70 USD (bei WTI) nicht überschreiten können. Der Goldpreis habe ebenfalls leicht zugelegt, sei aber nur knapp oberhalb von 1.230 USD pro Feinunze geblieben. (23.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,98%, MDAX -0,59%, TecDAX +0,33%) wurde von den Äußerungen Trumps, die wieder einmal Drohungen waren, belastet, so die Analysten der Nord LB.Verlierer seien die Automobilhersteller und Zulieferer gewesen, deren Aktien zwischen 2 und 4% abgegeben hätten. Die US-Drohung mit Einfuhrzöllen und der starke Euro hätten hier gleichermaßen gewirkt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reise diese Woche in die USA und wolle die drohenden US-Zölle auf Autoimporte aus Europa (die in USA angelblich "eine Bedrohung der nationalen Sicherheit" darstellen könnten) durch Verhandlungsgespräche zu verhindern suchen.Am amerikanischen Aktienmarkt ( Dow Jones -0,03%, S&P-500 -0,09%, Nasdaq -0,03%) habe es nur ganz leichte Kurseinbußen gegeben, für die aber eher Quartalszahlen verantwortlich gewesen seien als die Äußerungen des Präsidenten. Eine Ausnahme habe das Rekordhoch von Microsoft nach Vorlage brillanter Quartalszahlen gebildet. Nikkei 225 verbuche aktuell Abschläge um -1,4% und notiere bei 22.388,37 Punkten.