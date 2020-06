Der Energiekonzern E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) habe den verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out bei innogy abgeschlossen. Damit habe E.ON den letzten großen Schritt zur vollständigen Übernahme und Integration vollziehen können, habe das Unternehmen mitgeteilt. "Die festgesetzte Barabfindung werde in den nächsten Tagen ausgezahlt, die Börsennotierung der Aktien der Innogy SE wird voraussichtlich noch in dieser Woche eingestellt", habe es weiter geheißen.



VW habe in der Diesel-Affäre eine Schlappe vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Die Richter hätten entschieden, dass - trotz bereits geschlossener Vergleiche - sich VW nicht vor potenziellen finanziellen Strafen von zwei Bezirken in Florida und Utah schützen könne. Das Urteil könnte die Tür für erneute hohe Strafzahlungen öffnen. VW wolle sich energisch verteidigen und den Fall notfalls bis zum Obersten US-Gerichtshof bringen.



Die Gewerbeimmobilienfirma Aroundtown wolle den kürzlich angekündigten Aktienrückkauf beginnen und bis Ende Dezember eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Mio. EUR zurückkaufen. Maximal wolle der Konzern 120 Mio. Aktien erwerben, was einem Anteil von bis zu 8,9% am Grundkapital entspreche.



Eine breit angelegte USD-Schwäche mache es möglich: Der Euro bewege sich weiter nach oben und steuere die Marke von 1,12 USD an.



Die Hoffnung, die zeitlich bis Ende Juni begrenzte Reduzierung der Förderung um einen Monat zu verlängern, habe die Ölpreise weiter steigen lassen. Gold halte sich angesichts des für das gelbe Metall nicht gerade optimalen Umfelds (u.a. anhaltend hohe Risikobereitschaft bei den Anlegern) erstaunlich gut. (03.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wo nehmen die Anleger aktuell am deutschen Aktienmarkt ( DAX +3,75%, MDAX +2,70%, TecDAX +0,80%) nur diesen Optimismus her? Mehr als dreieinhalb Prozent ging es am Dienstag beim DAX aufwärts, die 12.000 Punkte-Marke wurde übersprungen, so die Analysten der Nord LB.Die von der Corona-Krise besonders betroffenen Automobilbauer ( Daimler +7,73%, VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) +5,74%) und Werte aus dem Flugzeugsektor ( MTU +10,34%, Airbus +12,19%) seien gesucht gewesen.Der mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen verbundene Konjunkturoptimismus habe den US-Aktienmarkt ( Dow Jones +1,05%, S&P-500 +0,82%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,59%) angetrieben. Gebremst worden sei der Aufschwung aber durch die sozialen Unruhen im Land. Nikkei-225 notiere erneut freundlich bei 22.559 Zählern (+1,05%).