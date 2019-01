Auch heute seien die japanischen Börsen wegen eines Feiertages geschlossen geblieben.



Apple habe nach Börsenschluss seine Umsatzprognosen für das abgelaufene Quartal revidiert. Grund dafür sei unter anderem eine unerwartet starke Abschwächung in Schwellenmärkten, vor allem in China, habe Konzernchef Cook erklärt. "Dies hatte einen deutlich größeren Einfluss als von uns erwartet." Zudem habe es nicht so viele iPhone-Upgrades gegeben wie prognostiziert. Den Umsatz für das erste Quartal (per 29.12.) habe Apple nun mit rund 84 Mrd. USD beziffert. Ursprünglich sollte er zwischen 89 und 93 Mrd. USD liegen. Detaillierte Zahlen habe Cook für die kommenden Wochen angekündigt.



Der Kurs der Gemeinschaftswährung habe nach einer schwächeren Stimmung in der Industrie der Euroländer Verluste gegenüber dem USD verzeichnet.



Der Ölpreis habe zum Jahresauftakt ohne eindeutige Gründe klar zugelegt. Auch zu Beginn des neuen Jahres habe der Vormarsch beim Goldpreis angehalten. Mit knapp 1.285 USD je Feinunze sei das gelbe Metall so teuer gewesen wie zuletzt Mitte Juni 2018. (03.01.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,2%, MDAX +0,5%) gelang ein leichtes Plus am ersten Handelstag im neuen Jahr, so die Analysten der Nord LB.Am Vormittag hätten die schwachen Wirtschaftsdaten aus China die Kurse zunächst noch ins Minus gedrückt, bevor die Vorzeichen in den grünen Bereich gewechselt seien. Die besonders konjunktursensiblen Autobauer VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), Daimler und BMW hätten sich am DAX-Ende mit Abgaben zwischen 1,4% und 1,9% befunden, E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) (DAX-Spitzenwert) sei hingegen als defensiver Wert gefragt gewesen und habe um 3,2% zugelegt. Dow Jones +0,1%, S&P-500 +0,1%, Nasdaq +0,5%) zum Vorjahr nicht verändert sei, sei dem amerikanischen Aktienmarkt ein freundlicher Start ins neue Jahr gelungen. Schnäppchenjäger hätten für anziehende Notierungen gesorgt.