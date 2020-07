Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere nach Feiertagen leichter bei 22.718,10 Punkten.



Der Chemikalienhändler Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) habe mitten in der Corona-Krise den operativen Gewinn überraschend gesteigert. Anders als erwartet, sei es trotz eines Umsatzeinbruchs um 13% gelungen, das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) in Q2 um 4% auf 276 Mio. EUR zu verbessern. Analysten hätten dagegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 229 Millionen Euro gerechnet.



Die US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) lege den Streit mit Malaysia über die Korruptionsaffäre beim Staatsfonds 1MDB mit einem 3,9 Mrd. USD schweren Vergleich bei. Goldman werde 2,5 Mrd. USD in bar zahlen und Vermögenswerte im Volumen von mindestens 1,4 Mrd. USD an Malaysia zurückgegeben, hätten das malaysische Finanzministerium und Goldman Sachs mitgeteilt. Im Gegenzug werde Malaysia Klagen gegen die Investmentbank zurückziehen.





Der Euro habe an die deutlichen Gewinne der Vortage angeknüpft. Zum einen habe die besser als erwartet ausgefallene Stimmung in den Unternehmen der Eurozone unterstützt. Zum anderen ein schwächerer USD, der vor allem aufgrund des Konflikts zwischen den USA und China unter Druck geraten sei.



Die Ölpreise hätten deutlich angezogen und von dem schwächeren USD profitiert. Gold habe einen neuen Rekordwert erklommen. Experten würden die Spannungen zwischen den USA und China sowie die Schwäche des USD dafür verantwortlich machen. (27.07.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Gewinnmitnahmen setzen dem deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -2,02%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -2,42%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -3,35%) zu und sorgten dafür, dass der DAX wieder unter die 13.000-Punkte-Marke fiel, so die Analysten der Nord LB.Der am Tag zuvor einsetzende Ausverkauf im Technologiesektor in den USA habe auch auf hiesige Werte ausgestrahlt. Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100), die auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert seien, und die zuletzt rekordhohen SAP-Aktien (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) seien jeweils um etwa 4% abgesackt.Die Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,7%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,6%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,9%) sei von der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zum Wochenausklang belastet worden. Auch die sich zwischen China und den USA verschärfenden Spannungen hätten den amerikanischen Aktienmarkt belastet. Vor allem die Geschäfte von großen Technologiefirmen könnten davon betroffen sein. Der Technologiesektor habe daher erneut stärker als der Gesamtmarkt nachgegeben. Zusätzlich habe belastet, dass der US-Chipgigant Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) bei der Entwicklung einer neuen Generation von Prozessoren sechs Monate hinterherhinke. Intel sei um mehr als 16% abgestürzt.