Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine Rezession wird kommen und sie wird die Unternehmensgewinne stark belasten - darin sind sich die Aktienstrategen der namhaften Investmentbanken einig, so die Analysten von Postbank Research.



Ihre Gewinnprognosen würden jedoch stark auseinander gehen: Für die USA lägen diese für 2020 zwischen 100 und 150 US-Dollar für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), der Gewinnrückgang werde damit auf 7 bis 38 Prozent geschätzt. In Europa würden die Strategen sogar mit einem Minus von 25 bis 45 Prozent rechnen. Gleichwohl würden sie erwarten, dass sich die Gewinne 2021 auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich erholen sollten.



Der Markt dürfte dies vorwegnehmen: Entsprechend würden einzelne Strategen bereits raten, zyklische Aktien zu kaufen - hierzu bedürfe es jedoch etwas Mut. Denn die Kursschwankungen dürften uns noch so lange erhalten bleiben, bis sich am Markt Gewissheit breitmacht, dass die globale Eindämmung von COVID-19 gelingt, so die Analysten von Postbank Research. Bis dahin dürften defensive Sektoren outperformen. Gestern sei nach einem volatilen Kursverlauf Erholung angesagt gewesen. Sowohl in Europa als auch an der Wall Street hätten die Notierungen zugelegt. Auch an den asiatischen Börsen würden heute Morgen Kurszuwächse überwiegen. Lediglich am Kabutocho würden die Notierungen nachgeben. Auch der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) dürfte nach aktuellen Kurstaxen mit einem kleinen Plus in den heutigen Tag starten. (31.03.2020/ac/a/m)



