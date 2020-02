Der Nikkei 225 sei auf Talfahrt: Minus 3,67% auf 21.143 Punkte.



Operativ sei das Jahr 2019 bei Bayer gut gelaufen. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz sei um 3,5% (nom.: +18,5%) auf 43,545 Mrd. EUR gewachsen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sei um 28,3% auf 11,503 Mrd. EUR gestiegen, das Konzernergebnis sei um 141,4% auf 4,091 Mrd. EUR vorgeprescht (darin enthalten seien allerdings ein Veräußerungsgewinn in Höhe von 1,637 Mrd. EUR). Für 2020 rechne Bayer mit einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatzplus von etwa 3 bis 4% auf rund 44 bis 45 Mrd. EUR und einem Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns auf rund 12,3 bis 12,6 Mrd. EUR.



thyssenkrupp habe sein Aufzugsgeschäft für 17,2 Mrd. EUR an die Bietergruppe um Advent, Cinven und RAG-Stiftung verkauft. Die zufließenden Mittel sollten zur Entschuldung und zur Senkung von Kosten verwendet werden, habe es geheißen.



Reduzierte Finanzierungskosten und höhere Mieteinnahmen hätten bei TAG Immobilien für ein um 10% auf 160,6 Mio. EUR höheres Ergebnis (FFO) gesorgt. Für 2020 habe der Vorstand die Prognose eines FFO in Höhe von 168 bis 170 Mio. EUR bestätigt.



LafargeHolcim in 2019 mit Rekordergebnis: Der Gewinn des weltgrößten Zementherstellers sei um 32% auf 2,072 Mrd. CHF gewachsen. Gründe hierfür seien geringere Restrukturierungskosten und Finanzaufwendungen sowie der niedrigere Steuersatz gewesen. Preiserhöhungen und Einsparungen hätten beim operativen Ergebnis (EBITDA) für ein Plus von 6,5% auf 6,153 Mrd. CHF gesorgt.



Spekulationen auf eventuelle US-Zinssenkungen und positive Daten zur Wirtschaftsstimmung in Euroland hätten dem Euro am Donnerstag ordentlich Auftrieb verliehen.



Gute Nachricht für Autofahrer und Betreiber von Ölheizungen: Der Verkaufsdruck am Ölmarkt wolle einfach nicht nachlassen. Sowohl Brent- als auch WTI-Öl seien so billig gewesen wie zur Jahreswende 2018/19 nicht mehr. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten rund um die Coronavirus-Krise habe Gold einmal mehr den Status als Krisenwährung bestätigt. Allerdings scheinen die Bäume angesichts der Zuwächse seit Dezember 2019 nicht in den Himmel zu wachsen, so die Analysten der Nord LB. (28.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt ( DAX -3,19%, MDAX -3,43%, TecDAX -3,33%) hielt nicht lange, so die Analysten der Nord LB.Am Donnerstag sei es wegen der Ausbreitung des Coronavirus steil bergab gegangen. Zwischenzeitlich hätten die Verluste beim DAX bei rund 4,4% gelegen. Alle 30 DAX-Titel hätten den Handel im Minus beendet. Deutsche Bank seien am DAX-Ende um 6,39% eingebrochen, wenig besser habe es Lufthansa (-6,05%) ergangen. Bayer hätten nach einem Ausblick unter den Erwartungen um 4,28% nachgegeben.Das Coronavirus habe erneut das Geschehen an den US-Börsen ( Dow Jones -4,42%, S&P 500 -4,42%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -4,61%) dominiert. Anleger würden aus Furcht vor einem deutlichen Konjunkturabschwung aus Aktien flüchten. Microsoft sei nach Umsatzwarnung für Windows-Sparte mit -7,05% am Dow-Ende zu finden gewesen. 3M habe als einziger Titel im Plus (+0,81%) geschlossen.