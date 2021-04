Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

422,05 EUR -0,17% (22.04.2021, 15:14)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

422,00 EUR -0,61% (22.04.2021, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

508,90 USD -7,40% (21.04.2021, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.04.2021/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktie der Woche: Netflix: Abonnentenwachstum enttäuscht - AktiennewsDer Aktienkurs von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist während der Wall Street-Sitzung am Mittwoch um mehr als 7% gefallen, so die Experten von XTB.Die starke Abwärtsbewegung sei auf den Ergebnisbericht des Unternehmens für das erste Quartal 2021 zurückzuführen, der am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlicht worden sei und von den Märkten als enttäuschend angesehen worden sei. Doch sei er wirklich so schlecht gewesen?Netflix habe für Q1 einen Umsatzanstieg von 24,2% auf 7,163 Mrd. Dollar gemeldet, ein Ergebnis, das leicht über den Erwartungen von 7,136 Mrd. Dollar liege. Der Nettogewinn sei von 709,1 Mio. Dollar in Q1 2020 auf 1,706 Mrd. Dollar in Q1 2021 gestiegen (Erwartung: 1,35 Mrd. Dollar). Infolgedessen sei der Gewinn je Aktie von 1,57 auf 3,75 Dollar gestiegen (Erwartung: 2,98 Dollar).Zusammengefasst seien die Finanzergebnisse für Q1 2021 deutlich besser gewesen als vom Markt erwartet. Warum sei die Netflix-Aktie dann gefallen? Netflix habe einen Nettozuwachs von 3,98 Millionen Abonnenten im ersten Quartal 2021 gemeldet, verglichen mit der eigenen Prognose von 6 Millionen. Während eine große Verfehlung der Marktprognosen nie eine wünschenswerte Sache sei, sei die Situation noch schlimmer, wenn ein Unternehmen seine eigenen Schätzungen deutlich verfehle. Das Management scheine die Lektion gelernt zu haben und habe eine sehr konservative Prognose für Q2 2021 herausgegeben - ein Nettozuwachs von 1 Million Abonnenten. Sollte sich dies bestätigen, wäre dies der kleinste Zuwachs seit Q3 2014, als das Abonnentenwachstum negativ gewesen sei.Ein weiterer Punkt sei, dass die Aufhebung der Lockdowns zwar das Nutzerwachstum verlangsamt habe, aber auch die Produktion neuer Filme und Serien beschleunigt habe. Die Ergänzungen des Streaming-Angebots könnten daher helfen, Abonnenten zu halten und neue anzulocken.Börsenplätze Netflix-Aktie: