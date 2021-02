Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (15.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesysteme-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) unter die Lupe.Der hessische Batteriehersteller Akasol werde amerikanisch. Der US-Autozulieferer BorgWarner wolle das Unternehmen für knapp 730 Millionen Euro kaufen. Den Anteilseignern werde 120 Euro je Aktie geboten. Die Offerte liege rund ein Viertel über dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen drei Monate. Am Freitag habe die Aktie zum Xetra-Handelsschluss etwas mehr als 104 Euro gekostet und damit mehr als doppelt so viel wie beim Börsengang im Jahr 2018.Da Akasol-Unternehmensgründer und Konzernchef Sven Schulz, der rund 47 Prozent der Anteile halte, und andere Gründer ihre Aktien verkaufen würden, habe sich der US-Konzern bereits 59 Prozent der Akasol-Papiere gesichert. Damit sei die von BorgWarner gesetzte Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie bereits erreicht. Zudem würden der Aufsichtsrat und Vorstand und Akasol das Angebot befürworten.Das 2008 gegründete Unternehmen stelle Batteriesysteme für Busse, Bahnen, Lastwagen, Industriefahrzeuge sowie Schiffe her und wolle von der zunehmenden Elektrifizierung schwerer Fahrzeuge profitieren. Die Kundenliste würden Namen wie Daimler und Volvo schmücken. Hinzu kämen große Player der Bus- und Brummi-Hersteller wie Bombardier Transportation und Rolls-Royce Power Systems. Die Liste werde wohl bald länger werden. Bei vielen Lkw-Herstellern wie MAN und Scania oder DAF Trucks finde ein Umdenken statt. Elektro- und Wasserstoffantriebe statt den Old-School-Verbrennungsmotoren seien angesagt.Kurzum: Akasol habe gute Chancen, einer der führenden Batterielieferanten für Busse und Nutzfahrzeuge in Europa zu werden. Schon jetzt habe die Gesellschaft fixe Deals in Höhe von rund zwei Milliarden Euro bis ins Jahr 2024 in der Pipeline.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link