Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (12.09.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol: Voll auf Wachstum gepolt - AktienanalyseZu den Gewinnern der derzeit laufenden Konsolidierung unter den Autozulieferern könnte Akasol (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) zählen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen gehöre mit fast 30 Jahren Erfahrung zu den Pionieren in der Entwicklung und Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für kommerzielle Anwendungen. Die Produkte der Gesellschaft kämen in Bussen, Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Industriefahrzeugen, Schiffen und Booten zum Einsatz.Die aktuelle Produktionskapazität umfasse bis zu 300 Megawattstunden (MWh) im Jahr. Damit sei Akasol in der Lage, Batteriesysteme für bis zu 1.500 vollelektrische Busse oder für bis zu 3.000 mittelgroße Nutzfahrzeuge zu produzieren. Bis 2020 solle die Kapazität auf bis zu 800 MWh ausgebaut werden. Zu den aktuellen Abnehmern würden Kunden wie Daimler, ein schwedischer Nutzfahrzeughersteller, Alstom, Bombardier und RollsRoyce Power Systems (MTU Friedrichshafen) zählen.Im ersten Halbjahr habe sich der Umsatz dank des Trends zur Elektromobilität auf 19,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Damit würden die Erlöse schon annähernd das Niveau des gesamten Vorjahres erreichen. Trotz des strukturellen Wachstums und in Vorbereitung auf die in den kommenden Quartalen erwarteten stark steigenden Umsätze habe das Unternehmen ein leicht positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwirtschaften können: Es sei von minus 1,1 Mio. auf plus 0,2 Mio. Euro gedreht. "Die EBIT-Marge des ersten Halbjahres reflektiert unter anderem den bereits angelaufenen Personalaufbau im Hinblick auf die zum Jahresende benötigten Kapazitäten und Strukturen und bewegt sich unter diesen Umständen im Rahmen der Erwartungen des Vorstands für den Berichtszeitraum", habe das Unternehmen mitgeteilt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link