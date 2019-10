(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

36,80 EUR +1,31% (09.10.2019, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

36,77 EUR +1,24% (09.10.2019, 11:37)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (09.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Steigender Auftragsbestand und Verschiebung laufender Serienproduktion: Am 11. September habe Akasol bekannt gegeben, dass ein weiterer großvolumiger Folgeauftrag von einem bestehenden Kunden eingegangen sei. Das Auftragsvolumen beziehe sich nach Angaben des Unternehmens auf die dritte Generation von Hochenergiebatteriesystemen und erhöhe den Gesamtauftragsbestand auf rund 2,0 Mrd. Euro. Gleichzeitig habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass infolge von Verschiebungen bei der laufenden Serienproduktion Anpassungen der kurzfristigen Ziele für das Geschäftsjahr 2019 möglich seien.Dem Verständnis des Analysten nach und wie bereits bei anderen deutschen Herstellern von Lithium-Ionen-Batteriesystemen beobachtet, hätten die jüngsten Verbesserungen bei den Zellentechnologien zu einer Verschiebung der Kundennachfrage geführt. Hierdurch würden sich Batteriesystemanbieter gezwungen sehen, die Lieferkette anzupassen, um die neueste Zelltechnologie in laufende Serienprojekte zu integrieren. Nach Angaben des Unternehmens sei es nicht unwahrscheinlich, dass die laufende Produktion der ersten Generation durch technologisch bedingte Nachfrageänderungen nach der zweiten Generation von Lithium-Ionen-Batteriesystemen beeinträchtigt werden könnte.Unter Berücksichtigung der jüngsten Marktentwicklungen habe Omerovic seine Schätzungen für 2019e angepasst. Er erwarte nun einen Umsatz von 47,0 Mio. Euro (vorher 60,0 Mio. Euro). Die EBIT Prognose senke Omerovic auf null (vorher 4,2 Mio. Euro). Dementsprechend sinke das Ergebnis je Aktie auf -0,04 Euro je Aktie (vorher 0,46 Euro je Aktie). Seine Prognosen für die Jahre nach 2019e würden vorerst unverändert bleiben. Omerovic gehe hierbei davon aus, dass die technologisch bedingte Nachfrageänderung keinen negativen Einfluss auf das gesamte Auftragsvolumen von Lithium-Ionen-Batteriesystemen der Gesellschaft haben werde.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung, reduziert aber das Kursziel von 57,00 auf 47,00 Euro pro Aktie. Sein Kursziel ergebe sich aus seinem DCF-Modell (Fair Value des Eigenkapitals: 54,23 Euro pro Aktie) und einem Abschlag auf den Fair Value, der den aktuellen technologisch getriebenen Marktentwicklungen Rechnung trage. (Analyse vom 09.10.2019)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person