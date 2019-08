(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (26.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Gegenüber H1/18 habe Akasol im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres die Umsätze um 107% auf 19,2 Mio. Euro ausgeweitet (FMRe: 22,4 Mio. Euro). Wesentliche Voraussetzung hierfür sei neben dem deutlichen Ausbau des Personals (+81%) auch der erfolgreiche Übergang vom Einschicht- zum Zweischichtbetrieb am Produktionsstandort in Langen gewesen.Im Laufe des dritten Quartals sollten die Produktionskapazitäten planmäßig durch einen Dreischichtbetrieb weiter ausgebaut werden, sodass auch in den kommenden Quartalen mit Umsatzanstiegen, sowohl sequentiell als auch gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode, zu rechnen sei. Dies gelte insbesondere auch deshalb, da das Akasol-Management das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr 2019e bestätigt habe (Guidance 2019e Umsatz mehr als 60 Mio. Euro).Das EBIT habe nach sechs Monaten bei 0,2 Mio. Euro (EBIT-Marge: 1,0%) gelegen. Der Analyst sei für das H1/19 von einem deutlich höheren H1-EBIT (FMRe: 1,1 Mio. Euro) ausgegangen, da er in seinen Quartalsschätzungen von geringeren Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie aktivierten Eigenleistungen ausgegangen sei. Für die nächsten Quartale erwarte der Analyst jedoch weiterhin einen deutlichen Anstieg der Profitabilität, auch weil das Akasol-Management nach wie vor an den 2019er Gewinnzielen festhalte (Guidance 2019e EBIT-Marge: mehr als 7,0%).Der Analyst sehe derzeit keine Notwendigkeit, seine Schätzungen anzupassen, da das Unternehmen voll im Plan liege, die kommunizierten Ganzjahresziele zu erreichen. Für 2019e erwarte er nach wie vor Umsätze von 60,4 Mio. Euro (+180,0%). Das 2019er EBIT schätze er auf 4,2 Mio. Euro (EBIT-Marge: 7,0%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person