Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (10.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max vermassele Boeing weiter die Geschäfte. Der europäische Erzrivale Airbus mache derweil ordentlich Boden gut und könnte 2019 erstmals seit Jahren mehr Flugzeuge an die Kundschaft bringen als Boeing. Das gehe aus den am Dienstag publizierten Auslieferungszahlen der Unternehmen hervor.Die Probleme des US-Konkurrenten könnte Airbus nutzen, um Boeing erstmals seit Jahren wieder als Branchenführer zu überholen. Die Europäer seien auf gutem Kurs: In den ersten sechs Monaten 2019 habe der MDAX-Konzern im Jahresvergleich nach eigenen Angaben bereits ein Auslieferungsplus von 28 Prozent auf 389 Maschinen verbucht. Boeings Halbjahresbilanz weise dagegen einen Rückgang um 37 Prozent auf 239 Flugzeuge aus.Schon 2018 habe Boeing seine Rolle als weltgrößter Flugzeugbauer nur noch knapp verteidigen können. Boeing habe insgesamt 806 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Airbus sei auf 800 Maschinen gekommen. Während Boeing sich im Vergleich zu 2017 um über 40 Maschinen gesteigert hätten, habe der europäische Flugzeugbauer um gut 80 Jets zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: