Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

134,38 EUR -0,47% (10.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

134,98 EUR -0,43% (10.01.2020, 22:26)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Airbus-Konzern habe seinem US-Eryrivalen Boeing 2019 wie erwartet den Titel als weltgrößter Flugzeugbauer abgejagt. Insgesamt habe Airbus 863 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und damit 8% mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Der US-Konkurrent habe seine Jahreszahlen zwar noch nicht vorgelegt, sei bis Ende November jedoch nur auf 345 ausgelieferte Maschinen. Mehr als 400 bereits fertige Exemplare des Mittelstreckenjets 737 Max könne Boeing nicht an die Kunden übergeben, da für den Typ nach zwei tödlichen Abstürzen ein weltweites Flugverbot gelte.Auch bei den Neubestellungen liege Airbus weit vorn. Der europäische Konzern habe im abgelaufenen Jahr nach Abzug von Stornierungen Aufträge über 768 Jets eingesammelt, 21 mehr als im Vorjahr. Boeing sei bis Ende November sogar auf mehr Stornierungen als Neuaufträge gekommen. Das Minus im Auftragsbestand habe sich auf 84 Flugzeuge belaufen.Auch an den Aktienkursen lasse sich das Dilemma des US-Flugzeugbauers gut erkennen: Während die Airbus-Aktie neue Rekordhöhen erreicht habe, vegetiere die Boeing-Aktie auf niedrigem Niveau knapp über den Jahrestiefstständen.Die Bewertung der Airbus-Aktie sei mit einem 2020er-KGV von ca. 17 immer noch moderat, das Chartbild aussichtsreich. Anleger könnten engagiert bleiben. Ein Stoppkurs zur Gewinnsicherung sollte bei 104 Euro platziert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link