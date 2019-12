Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,64 EUR -1,19% (17.12.2019, 10:48)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (27.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Neue brisante E-Mails könnten dem kriselnden Flugzeugbauer Boeing mit seinem Unglücksflieger 737 Max weiteren Ärger einbringen. Der US-Konzern habe gegenüber der Luftfahrtaufsicht FAA und dem US-Kongress eine Reihe weiterer beunruhigender Nachrichten zur 737 Max offengelegt, wie der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses am Donnerstag bestätigt habe. Die Unterlagen seien am späten Abend des 23. Dezembers eingereicht worden und würden auf ein "sehr verstörendes Bild" bei Boeing hindeuten, habe eine Sprecherin gesagt.Des einen Leid, des andern Freud. Während die Boeing-Aktie immer tiefer sinke, könne die Aktie des europäischen Konkurrenten Airbus wieder Fahrt aufnehmen. Seit dem jüngsten erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie gehe es bei dem Papier wieder steil nach oben. Die nächste Hürde sei das im November bei 137,42 Euro markierte Allzeithoch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie:Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:129,68 EUR +0,31% (17.12.2019, 10:33)