ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (02.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Welthandelsorganisation WTO habe die höchsten Strafzölle auf EU-Importe aus den USA abgesegnet. Flugzeuge und bestimmte Komponenten könnten beim Import in die USA nun teurer werden. Aber auch andere Waren wie Parmesan-Käse, Parmaschinken, Wein, Olivenöl, Orangen und Mehl seien betroffen. Airbus, wegen dem der Handelsstreit entfacht sei, bleibe allerdings (noch) gelassen.Die EU wolle ihrerseits milliardenhohe Vergeltungszölle gegen die USA verhängen, darunter sowohl auf Flugzeug-Komponenten als auch auf Tomatenketchup und Spielekonsolen. Dabei beziehe sie sich auf ein anderes WTO-Urteil, das rechtswidrige US-Subventionen für den Airbus-Erzrivalen Boeing festgestellt habe. In dem Fall stehe der Schlichterspruch über die Höhe der Summe aber noch aus. Die beiden größten Flugzeug-Hersteller der Welt würden sich seit Jahrzehnten einen erbitterten Konkurrenzkampf liefern. Die USA und die EU hätten sich dabei gegenseitig Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen und ihre Klagen jeweils durch sämtliche Instanzen bei der WTO gezogen.Der europäische Flugzeugbauer Airbus dürfte von den Strafzöllen - wenn sie denn kämen - stark betroffen werden. Die Airbus-Aktie habe in den vergangenen Tagen bereits kräftig nachgegeben, - bis zur 200-Tage-Linie. An den mittel- bis langfristig weiterhin positiven Aussichten für die Airbus-Aktie ändere sich durch die möglichen Strafzölle wenig. Verkehrsflugzeuge würden weiterhin gebraucht und an Airbus und Boeing gehe kein Weg vorbei. Auch das Chartbild sei nach wie vor bullish. Die Airbus-Aktie bleibe für langfristig orientierte Anleger weiterhin attraktiv. Der Stopp sollte bei 98 Euro belassen werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: