Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

67,15 EUR -3,17% (16.07.2020, 17:02)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

67,09 EUR -3,31% (16.07.2020, 17:15)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie sei noch nicht ausgestanden, der Luftverkehr komme nur ganz allmählich wieder auf Touren. Airlines würden deshalb bestellte Flugzeuge später oder gar nicht brauchen. Airbus brauche nun für fertige Flugzeuge Lagerfläche - und habe diese bei Braunschweig gefunden.Der Flugzeugbauer wolle im August mehrere fertige Maschinen der A320-Reihe auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg zwischenparken. Damit werde ein Teil des Geländes zu einer Art Lager für die Jets, wie der Regional-Airport angekündigt habe.Die bis zu 15 Exemplare der A320-Reihe, die auf dem östlichen Vorfeld abgestellt werden sollten, müssten noch auf ihre Auslieferung an die Kunden warten. Aufgrund der Corona-Lage sei dies derzeit schwierig. An "Parkgebühren" rechne der Flughafen mit "einem Betrag in niedrigen sechsstelligen Bereich", wie Geschäftsführer Michael Schwarz gesagt habe. Airbus entsende extra eigenes Personal nach Braunschweig.Die Airbus-Aktie gehöre nicht zu den Papieren, die man aktuell unbedingt haben muss. Es gebe derzeit deutlich attraktivere Aktien. Wer dem Rat vom AKTINIONÄR Mitte März gefolgt sei und sich für gut 50 Euro ein paar Stücke ins Depot gelegt habe, halte die Papiere. Spätestens bei 56 Euro sollte eine Stopp-Order gesetzt werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link