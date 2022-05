Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe in Q1 22 den Gewinn im Jahresvergleich signifikant auf EUR 1,26 Mrd. steigern (Q1 21 EUR 0,69 Mio.) und somit die Erwartungen der Analysten iHv. EUR 0,71 Mrd. ganz deutlich übertreffen können. Das Ergebnis umfasse jedoch einen Einmaleffekt iHv. EUR 0,4 Mrd. im Zusammenhang mit der Neubemessung bisheriger Pensionsverpflichtungen. Kompensiert worden sei das teilweise durch einen EUR -0,2 Mrd. Effekt aufgrund von Sanktionen gegen Russland (zwei Flugzeuge hätten nicht ausgeliefert werden können). Dabei hätten alle Sparten zum Gewinnwachstum beitragen können. Der Umsatzanstieg von 15% auf EUR 12 Mrd. sei auf höhere Auslieferungen von Flugzeugen zurückzuführen (142 vs. 125 im Vorjahr) und habe dabei exakt den Analystenerwartungen entsprochen.Gleichzeitig sei der Ausblick für GJ 22 bestätigt worden. Das Unternehmen erwarte weiterhin die Auslieferung von 720 Flugzeugen, ein bereinigtes EBIT von ca. EUR 5,5 Mrd. und einen freien Cashflow von ca. EUR 3,5 Mrd.Im Hinblick auf zukünftige Produktionszahlen habe Airbus angekündigt, die Produktion der populären A320-Familie auf ein Rekordniveau von 75 Maschinen pro Monat in den kommenden drei Jahren zu steigern. Bisher sei das Ziel gewesen, 65 Maschinen/Monat bis Sommer 2023 zu produzieren (derzeit würden ca. 50 Maschinen pro Monat gebaut). Einige Zulieferer hätten diesbezüglich zunächst Bedenken geäußert, aber den Widerstand vor kurzem aufgegeben. Um das Ziel zu erreichen, werde Airbus eine zweite Fertigungslinie in den USA in Betrieb nehmen. Die Analysten der RBI werten die Ergebnisse und die erwartete Steigerung der A320-Produktionsraten als positiv.Die letzte Einschätzung zu Airbus lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.05.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.