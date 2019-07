XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,56 EUR +0,48% (12.07.2019, 13:50)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,56 EUR +0,17% (12.07.2019, 13:49)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Papier des europäischen Flugzeugbauers könne im heutigen Handel erneut zulegen und stehe damit wieder einmal nur ganz kurz vor einem neuen Allzeithoch. Der Hauptgrund hierfür sei eine positive Meldung aus China. So gebe es von der Fluggesellschaft Air China eine Bestellung.Nachdem der MDAX-Konzern zwischen November 2018 und Mai 2019 die erste Bestellung des Kunden über zehn Maschinen abgearbeitet habe, folge nun der nächste Auftrag: Diesmal wolle Air China sogar 20 Flieger der Reihe A350. Die ersten Flieger sollten im nächsten Jahr ausgeliefert werden, die letzten bis zum Jahre 2022.Anleger können beim aktuellen Tipp der Woche nach wie vor investiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne man bei 98,00 Euro belassen. (Analyse vom 12.07.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie: