Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Trotz des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise und eines weiterhin schwierigen Umfelds sei Airbus mit schwarzen Zahlen ins Jahr 2021 gestartet. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 362 Mio. Euro nach einem Verlust von 481 Mio. Euro ein Jahr zuvor gestanden. In den Zahlen würden sich die stabilen Flugzeug-Auslieferungen, die Sparmaßnahmen und die positiven Beiträge aus dem Rüstungs- und Hubschrauber-Geschäft widerspiegeln, so Vorstandschef Guillaume Faury.Airbus habe sogar die ambitionierte Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Für das laufende Jahr halte Faury an seinem Plan fest, mindestens so viele Verkehrsflugzeuge auszuliefern wie im Krisenjahr 2020. Da habe Airbus 566 Maschinen an seine Kunden übergeben. Das bereinigte EBIT solle weiterhin mindestens 2 Mrd. Euro erreichen. Es gebe allerdings auch einen Wermutstropfen. Von Januar bis März hätten die Kunden zwar 39 Flugzeuge bestellt, 100 seien jedoch zugleich storniert worden.Die Airbus-Aktie schaffe es am Donnerstag wieder über die 100-Euro-Marke. Das Papier habe zuletzt seine 50-Tage-Linie verteidigen können. Für einen weiteren Aufschwung bedürfe es der Überwindung der Widerstandszone bei knapp 105 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link