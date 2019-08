Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (08.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Die seit Jahresbeginn sehr stark gelaufene Aktie des europäischen Flugzeugherstellers Airbus habe zuletzt - wie nahezu alle anderen Aktien - unter der Eskalation im Handelsstreit und den zunehmenden Sorgen um die Weltwirtschaft gelitten. Stelle der jüngste Kursrücksetzer nun eine gute Chance zum Nachkauf dar?Charttechnisch sehe es jedenfalls weiterhin gut aus. Positiv zu werten sei in jedem Fall, dass im Zuge der Korrektur nicht die Marke von 120 Euro unterschritten worden sei. Nun stünden - rein charttechnisch betrachtet - die Chancen gut, dass sich der Kurs in den kommenden Wochen wieder dem Allzeithoch bei 133,82 Euro annähern werde.Und auch aus fundamentaler Sicht könne nach wie vor grünes Licht gegeben werden. Die Auftragsflut reiße nicht ab. Der Konzern sei über Jahre hinweg voll ausgelastet - und das ohne jegliche zusätzliche Bestellung. Die Bewertung sei angesichts der außergewöhnlich starken Marktstellung sowie den positiven Aussichten mit einem 2020er KGV von 17 immer noch moderat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.