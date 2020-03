Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

106,86 EUR -5,57% (05.03.2020, 15:15)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

107,18 EUR -3,34% (05.03.2020, 15:02)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (05.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Noch Ende Januar habe die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus bei 139,40 Euro ein neues Allzeithoch erklommen. Zuletzt sei es bei der Aktie aber rapide bergab gegangen. Das Papier sei nicht nur unter die 200-Tage-Linie gerauscht, sondern habe auch bei 103,36 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Im 1-Monatsvergleich zähle die Aktie mit einem Minus von fast 20 Prozent zu den vier stärksten Verlierern im MDAX. Auch am heutigen Donnerstag notiere das Papier erneut im Minus: Airbus falle 3,4 Prozent auf 107,08 Euro. Zuletzt habe insbesondere auch der Coronavirus für weiteren Druck gesorgt.Der Flugzeughersteller Airbus erwäge Kreisen zufolge Kürzungen der Produktion des A330neo. Im vergangenen Monat habe eine Tochter von Air Asia angekündigt, die Lieferungen seiner neuen A330neo-Maschinen verzögern zu wollen. Dies führe zu den Überlegungen bei Airbus, die Produktion zusammenzustreichen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Eine Entscheidung könnte noch in diesem Monat fallen.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Airbus auf "buy" belassen. Der rund 10-prozentige Kursverfall der europäischen Investitionsgüteraktien seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus im Januar preise einen 15-prozentigen Absatzrückgang der Unternehmen im laufenden Jahr ein, habe Analystin Celine Fornaro in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Im Luftfahrt- und Rüstungssegment bevorzuge sie die Aktien von Airbus, gefolgt von MTU, Thales und Rolls-Royce.Anleger warten aber eine erfolgreiche Bodenbildung ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 05.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link