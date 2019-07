XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

123,86 EUR -0,13% (09.07.2019, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

123,98 EUR -0,13% (09.07.2019, 15:16)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (09.07.2019/ac/a/d)



Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Papier des europäischen Flugzeugbauers hänge aktuell noch am Widerstand in Form des bisherigen Rekordhochs bei 126,48 Euro fest. Dies sei jedoch kein Beinbruch - Konsolidierungsphasen seien aus charttechnischer Sicht sehr wichtig. Zudem gebe es auch seitens der Experten weiterhin Rückenwind.So habe nun etwa die UBS ihr Kaufvotum für die Airbus-Aktie bekräftigt. Das Kursziel sei zudem von 136 auf 141 Euro erhöht worden.Analystin Celine Fornaro habe erklärt, die Rahmendaten für die kommerzielle Luftfahrtbranche seien 2019 nach wie vor positiv. Auch wenn die Verkehrszahlen etwas zurückgegangen seien, reiche das ihrer Meinung nach nicht, um den aktuellen Zyklus aufzuhalten. So erhöhe etwa der höhere Ölpreis die Attraktivität neuer Flugzeugtypen.