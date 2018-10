XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (28.10.2018/ac/a/d)



Der europäische Flugzeughersteller könne in diesem Jahr wohl sein selbst gestecktes Ziel von 800 ausgelieferten Passagier- und Frachtfliegern nicht erreichen. Anfang des Jahres habe Airbus auf zugelieferte Triebwerke von Pratt & Whitney warten müssen, nun mache Rolls-Royce Probleme. Weil die Produktion der Antriebe für den neuen Airbus-Langstreckenjet A330neo weit hinter den für 2018 geplanten 30 Exemplaren zurückliege, seien die Auslieferungspläne des Flugzeugbauers gefährdet.An der Börse habe die Nachricht Turbulenzen ausgelöst. Das Chartbild der Airbus Group-Aktie habe sich zuletzt eingetrübt. Im Zuge der allgemeinen Börsenschwäche sei erst ein langfristiger Aufwärtstrend nach unten verlassen worden und kürzlich sei auch die 200-Tage-Linie nachhaltig unterschritten worden. Nun drohe ein Rückfall bis auf 90 Euro.In der kommenden Woche werde Airbus Group ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Geht es nach Christophe "Der Aktionär" halte die Airbus Group-Aktie für haltenswert. Engagierte Anleger sollten angesichts der nach wie vor guten Langfristaussichten für den Flugzeugbauer mit Stopp-Loss-Marke bei 83,50 Euro noch dabei bleiben, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2018)