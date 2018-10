Börsenplätze Airbus Group-Aktie:



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (01.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) zu halten.Während die Ergebnisperformance der von Drebing beobachteten Elektrotechnikunternehmen über beide Quartale des 1. Halbjahres überzeugt habe, seien die Maschinenbauer - ebenfalls durchgängig über den Sechsmonatszeitraum - hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dürr und KION hätten für Q2 sogar nennenswerte Gewinnrückgänge berichtet. Wegen des Nachfrageeinbruchs bei großen Gasturbinen bilde Siemens in der Gegenüberstellung mit den Vorjahresdaten einen Sonderfall (operativ geringfügig über Vorjahr).Im Analystenkonsens für das Gesamtjahr 2018 finde sowohl bei den Elektrotechnik- wie den Maschinenbautiteln unverändert Zuversicht ihren Ausdruck, dass die Unternehmen mehrheitlich mit ihren Profitabilitätssteigerungen an den positiven Trend des Vorjahres anknüpfen würden. Luftfahrttechnikunternehmen, die sich ohnehin nicht über Quartalszahlen, vielmehr über zumindest mittelfristig andauernde Trends beurteilen lassen würden, würden aktuelle Herausforderungen (zahlreiche Lieferverzögerungen entlang komplexer Wertschöpfungsketten, Qualitätsmängel neuer Systeme) aus einer Position der Stärke angehen; von hoher Relevanz sei eine derzeit gewährleistete hohe Beschäftigung/Auslastung der Serviceeinheiten.Die globale Konjunktur habe der Ausrüstungsnachfrage über den gesamten Verlauf des 1. Halbjahres 2018 Rückenwind verschafft. Impulsgeber seien verarbeitende Industrien in China, zudem Auftriebskräfte in Europa gewesen. Vorboten einer Negativspirale ("America first") würden mahnen, dass erhöhte Risiken eines Trendabbruchs bestünden. Das Sektorenurteil des Analysten verbleibe bei "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Airbus Group SE": Keine vorhanden.