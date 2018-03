XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

95,00 EUR +2,36% (27.03.2018, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

95,00 EUR +1,26% (27.03.2018, 14:12)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (27.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) zu halten.Die globale Konjunktur habe der Ausrüstungsnachfrage Rückenwind in 2017 und - so Stellungnahmen und erste auswertbare Daten - auch in Q1/2018 verschafft. Impulsgeber seien verarbeitende Industrien in China gewesen. Die Ergebnisperformance von Drebing beobachteter Unternehmen habe in Q4/2017 jedoch nicht an die Dynamik des Jahresauftakts herangereicht. Sein Sektorenurteil verbleibe bei "neutral".Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Airbus Group-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 88,00. (Analyse vom 27.03.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: