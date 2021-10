Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

115,18 EUR +1,48% (15.10.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

114,90 EUR +1,45% (15.10.2021, 17:38)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (17.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der US-Erzrivale Boeing habe vor dem Wochenende neue Probleme mit seinem "Dreamliner" gemeldet. Einige Titan-Teile seien nicht in der gewünschten Stärke geliefert worden. Der italienische Zulieferer arbeite auch für den europäischen Flugzeugbauer. Doch Airbus habe mitgeteilt, dass keine Maschinen betroffen seien. Zwar habe Airbus wie Boeing Produkte von MPS bezogen. Dabei handle es sich allerdings nur um Oberflächen-Technik für Aluminium-Teile und nicht um Titan-Teile wie bei Boeing.Die Airbus-Aktie sei am Freitag mit einem Tagesplus von 1,5% bei knapp 115 Euro ins Wochenende gegangen und habe dabei auch die 50-Tage-Linie (bei 114,44 Euro) zurückerobert - wenn auch noch nicht nachhaltig.Die Airbus-Aktie pendele seit Wochen in einer recht engen Range zwischen etwa 110 und 118 Euro seitwärts. Gelinge demnächst der nachhaltige Ausbruch über 120 Euro hinaus, kämen wohl rasch die bisherigen Rekordhöhen bei knapp 140 Euro aus Januar 2020 in Reichweite. Engagierte Anleger könnten dabeibleiben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2021)Börsenplätze Airbus-Aktie: