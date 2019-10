Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

119,20 EUR -0,48% (04.10.2019, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,94 EUR +3,97% (04.10.2019, 09:44)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (04.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die USA würden nach der WTO-Entscheidung Strafzölle auf Flugzeug-Importe aus Europa erheben. Dies treffe natürlich ganz klar den Flugzeugbauer Airbus. Die Airbus-Aktie habe auch direkt nach Bekanntgabe deutlich nachgegeben. Doch es hätte für Airbus sogar durchaus noch schlimmer kommen könnenSo erkläre Credit-Suisse-Analyst Olivier Brochet, dass Airbus und Co mit den nun verhängten Zöllen in Höhe von zehn Prozent noch relativ glimpflich davongekommen seien. Die Effekte auf das operative Ergebnis von Airbus dürften sich auf 370 bis 390 Millionen Euro belaufen - sicherlich ärgerlich, aber auch kein Beinbruch.Für die Credit Suisse bleibe das Papier von Airbus nach wie vor ein Kauf. Das Rating laute "outperform". Den fairen Wert sehe Brochet weiterhin bei 140,00 Euro.Der Stopp sollte bei 98,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link