Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

67,51 EUR +6,00% (03.06.2020, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

67,79 EUR +5,61% (03.06.2020, 16:15)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (03.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Deutschlands Bürger dürften ab übernächste Woche wieder verreisen. Immer mehr Staaten würden die Restriktionen für den Reiseverkehr lockern. Auch die Bundesregierung habe für 29 europäische Länder die Aufhebung der Reisewarnung für beschlossen. Ein Analyst prognostiziere, dass die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten ab Juli wieder ausbauen würden. Das treibe heute auch die Kurse von Airbus und MTU.Die sich allmählich aufhellenden Aussichten für den internationalen Flugverkehr würden bei den Aktien von Airbus und MTU Aero Engines für weiteren Auftrieb sorgen. Beide Papiere würden sich um gut sechs Prozent auf ein neues Hoch seit März verteuern. Sie würden als Nachzügler gelten und hätten in der jüngsten Erholungs-Rally bereits am Vortag überdurchschnittlich zugelegt.Die Schweizer Großbank UBS habe ihre Einstufung für Airbus gestern mit "buy" und mit einem Kursziel von 100 Euro bestätigt. Die meisten Konzerne aus der Luftfahrtbranche würden unverändert defensiv geführt, habe Analystin Celine Fornaro in einer aktuellen Studie geschrieben. Airbus stehe in puncto Unternehmensführung in vielerlei Hinsicht gut da. In der Praxis werde die Nachhaltigkeit auch im Aerospace-Sektor als Kriterium wichtiger.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link