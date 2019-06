Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Flugverbot für die Mittelstreckenjets der Baureihe 737 Max habe Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) schwer belastet - und Airbus scheinbar freies Feld für die Konkurrenzprodukte der A320er- oder A321er-Familie beschert. Doch gestern habe es eine durchaus überraschende Meldung gegeben, wonach sich der US-Flugzeughersteller mit der 737 Max eindrucksvoll zurückgemeldet habe.So habe Boeing den ersten Auftrag seit Monaten ergattert - und zwar einen richtig großen. Demnach wolle IAG, der Mutterkonzern von British Airways und Iberia, 200 Jets der 737-Max-Reihe bestellen. "Wir haben jegliches Vertrauen in Boeing und erwarten, dass das Flugzeug in den kommenden Monaten zurück in den Liniendienst geht, wenn die Aufsichtsbehörden zugestimmt haben", so IAG-Chef Willie Walsh.Nichtsdestotrotz habe Airbus bei den Bestellungen im Rahmen der aktuell laufenden Paris Air Show noch klar die Nase vorn. So habe Airbus bereits zahlreiche Aufträge bekommen.Die Airbus-Aktie bleibe vor diesem Hintergrund attraktiver, zumal auch das Chartbild aussichtsreicher sei. Anleger können beim europäischen Flugzeugbauer weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 98,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link