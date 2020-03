Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

61,01 EUR -23,74% (16.03.2020, 14:08)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

60,44 EUR -18,65% (16.03.2020, 13:54)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Für die Aktie von Airbus, der die vom Coronavirus ausgelöste Krise in der Flugbranche voll zu spüren bekommen werde, sei es am Montag-Vormittag zeitweise um mehr als 20 Prozent nach unten gegangen. Erst bei 57,10 Euro - der tiefste Stand seit November 2016 - habe der Absturz ein Ende gefunden. Nur Fraport sei im MDAX heute noch schwächer gewesen.Ende Januar, also vor gut sieben Wochen, habe Airbus noch bei 139,40 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Profitiert habe Airbus vom 737Max-Desaster des großen US-Rivalen Boeing.Nun aber hätten Airlines wegen des grassierenden Coronavirus weltweit ihr Flugangebot zusammengestrichen und Kapazitäten abgebaut. Ein Ende der Krise werde kommen, sei aber derzeit nicht in Sicht. Und so würden nicht nur die Aktien der Airlines und Reise-Unternehmen abstürzen, sondern auch die Flugzeugbauer.Fakt sei: Die Geschäfte der Flugzeugbauer würden einen empfindlichen Dämpfer bekommen, der umso größer ausfalle, je länger die Ausbreitung des Coronavirus nicht gebremst werden könne. Es werde zudem Monate dauern, bis der Luftverkehr dann wieder hochgefahren werden könne. Und er werde hochgefahren. Entsprechend sei die Gefahr weiterer Kursverluste bei Airbus nun relativ gering.Anleger sollten nach dem rabiaten Kurssturz nun nicht mehr verkaufen, sondern eher Geld für Neukäufe bereithalten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link