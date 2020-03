Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

52,84 EUR -18,44% (18.03.2020, 15:19)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

50,48 EUR -19,85% (18.03.2020, 15:05)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie sei am Mittwoch im Zuge der Coronavirus-Krise auf den tiefsten Stand seit 2016 abgerutscht. Dabei habe der MDAX-Titel über 15 Prozent verloren und den Kursverlust in der angespannten Börsenphase auf über 60 Prozent ausgeweitet. Analyst David Perry von der Investmentbank JPMorgan habe seine Empfehlung für das Papier des Flugzeugbauers in einer negativen Branchenstudie zurückgenommen und sein Kursziel auf 68 Euro eingestampft. Dagegen habe Olivier Brochet, Analyst der Schweizer Bank Credit Suisse, das Rating für die Airbus-Aktie auf "outperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen.Die Airbus-Aktie gebe Tag für Tag weiter nach. Mittlerweile ringe der Titel mit der 50,00-Euro-Marke. Langfristig würden die Aussichten trotz der Corona-Krise für den Flugzeugbauer intakt bleiben, die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Würden etwaige Stornierungen im Rahmen bleiben, sollte sich die Airbus-Aktie wieder erholen.Anleger sollten sich die Airbus-Aktie auf die Watchlist setzen und eine Bodenbildung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie: