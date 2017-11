Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (14.11.2017/ac/a/nw)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Beschäftigte demonstrieren am 22. November in Berlin - AktiennewsAm 22. November 2017 werden Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) in der Hauptstadt demonstrieren, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Kundgebungen und einem Demozug ab Hauptbahnhof werden sie auf ihre Situation aufmerksam machen.Anders als von Geschäftsführungen der Air Berlin oder Lufthansa behauptet, wird der große Teil der Airberliner/innen keine Anschlussbeschäftigung finden. Für viele Beschäftigte ist die Situation immer noch ungewiss. Der dramatische Verlust aller Arbeitsplätze droht.Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft rechnet mit einer regen Teilnahme an der Demonstration, zu der Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen werden.Börsenplätze Air Berlin-Aktie: