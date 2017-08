Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,393 EUR -3,44% (23.08.2017, 15:28)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (23.08.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - "Wir fordern vom Gläubigerausschuss, dass es nicht nur um Geld und Maschinen geht, sondern auch die Interessen der Beschäftigten, die bei Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) gute Arbeit geleistet haben und nach wie vor leisten, berücksichtigt werden", betont Christine Behle, Bundesvorstandsmitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), vor dem Hintergrund der jetzt anstehenden Sitzungen des Gläubigerausschusses. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:Behle appellierte an die soziale Verantwortung der Gläubiger und Kaufinteressenten gegenüber den 8.200 Beschäftigten der insolventen Air Berlin. Nicht die Beschäftigten hätten zu der Situation beigetragen, in der sich das Unternehmen jetzt befinde. Nun müssten vor allem auch für sie faire Lösungen gefunden werden."Es geht hier um die Rettung von Arbeitsplätzen", so die Gewerkschafterin. "Das muss sich der Gläubigerausschuss immer wieder vor Augen halten." Es sei zudem aus Sicht von ver.di wichtig, Übernahmebedingungen zu regeln, Mantel- und Entgelttarifbedingungen festzuschreiben sowie soziale Standards zu schaffen.Börsenplätze Air Berlin-Aktie:0,392 EUR -1,51% (23.08.2017, 15:18)