Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (07.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Die Q2-Zahlen hätten beim Konzernumsatz (+5,0% y/y auf 16,32 Mrd. Euro) und ergebnisseitig (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: 594 (Vj.: 669) Mio. Euro) im Rahmen der Analystenprognosen (16,13 Mrd. Euro bzw. 582 Mio. Euro) sowie des Marktkonsenses gelegen. Die Entwicklung in den USA habe unter dem Streik bei der Tochter Stop & Shop gelitten. Der Ausblick (vor IFRS 16; bereinigte operative Marge leicht unter dem Vorjahresniveau; Anstieg des bereinigten EPS im niedrigen einstelligen Prozentbereich) sei bestätigt worden. Lusebrink erachte ihn für erreichbar. Zudem rechne Ahold Delhaize weiterhin mit Kosteneinsparungen von 540 Mio. Euro als Teil der geplanten Einsparungen von 1,8 Mrd. Euro (2019 bis 2021) aus dem "Save for Customers" Programm.Der Analyst behalte seine EPS-Prognosen (u.a. 2019: bereinigt 1,63 Euro; 2020e: berichtet/bereinigt: 1,77 Euro) bei. Für den wettbewerbsintensiven US-Markt erwarte der Analyst einen zunehmenden Kostendruck durch steigende Löhne, steigende Transportkosten und höhere Investitionen. Darüber hinaus zeige die operative Entwicklung in Q2/2019 in den Niederlanden, dass sich dort der Preiswettbewerb intensiviere.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Ahold Delhaize-Aktie. Das Kursziel werde von 23,00 Euro auf 22,00 Euro gekappt. Die Aktienrückkäufe dürften nach Erachten des Analysten den Titel stützen. (Analyse vom 07.08.2019)Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:19,62 EUR -2,65% (07.08.2019, 16:02)