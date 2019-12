Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

23,55 EUR -0,78% (09.12.2019, 10:50)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (09.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Ahold Delhaize habe erwartungsgemäß für 2020 ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro (entspreche rund 4% des Aktienkapitals) bekannt gegeben. Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms für 2019 (Abschluss von Unternehmensseite noch vor dem Jahresende in Aussicht gestellt) mit einem Volumen von ebenfalls 1 Mrd. Euro seien bis zum 29.11.2019 Aktien für rund 960 Mio. Euro (damit noch verbleibend: 40 Mio. Euro) zurückgekauft worden. Der Analyst habe das Aktienrückkaufprogramm bzw. die dadurch weiter sinkende Aktienanzahl bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt und behalte daher seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet/bereinigt: 1,77 Euro) bei.Die Ahold Delhaize-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: -2%) leicht nachgegeben und sich damit auch schwächer als der EURO STOXX 50 (relativ: -2 Prozentpunkte) entwickelt. Der Analyst erwarte für den wichtigen (Umsatzanteil neun Monate 2019: 61%) und wettbewerbsintensiven US-Markt insgesamt einen zunehmenden Kostendruck durch steigende Löhne, steigende Transportkosten und höhere Investitionen. Zudem habe die Entwicklung in den USA bislang besonders von Synergieeffekten aus der Fusion von Ahold und Delhaize profitiert, die inzwischen ausgelaufen seien. Die operative Entwicklung in den Niederlanden habe sich zuletzt verbessert gezeigt. Hier würden sich die Fortschritte beim Umbau der Marke Albert Heijn zeigen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ermittelt ein unverändertes Kursziel von 25,00 Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Ahold Delhaize-Aktie. (Analyse vom 09.12.2019)Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:23,68 EUR -0,11% (09.12.2019, 09:50)